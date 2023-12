Monte Urano, non rispettano le prescrizioni a loro carico: denunciati quattro uomini

MONTE URANO I Carabinieri hanno denunciato un uomo classe 1948, a Monte Urano, che dovrà rispondere del reato di evasione. L'uomo, soggetto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione. Non è stato il solo caso di violazione delle misure di prevenzione sul territorio.

LEGGI ANCHE: Ancona, si introducono furtivamente in una villetta ma vengono scoperti: in manette due uomini di 40 e 60 anni

Gli altri casi

A Porto Sant'Elpidio tre individui per inosservanza di misure di prevenzione e cautelari. Nel primo caso, un uomo classe 1983 è stato ritenuto responsabile del reato di inosservanza della prescrizione di un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Fermo. Nel secondo caso, un giovane classe 1987, residente a Chiaravalle analoga situazione. In un terzo episodio, sempre a Porto Sant'Elpidio, i Carabinieri hanno denunciato un uomo classe 1966 che non si è presentato in Questura come da prescrizione.