Precipita dalla finestra: trasportato all'ospedale regionale di Torrette, muore dopo poche ore

POLLENZA - Tragedia questa mattina in contrada Rambona, nel territorio del comune di Pollenza. Un uomo di 84 anni, per cause in corso di accertamento, è precipitato da una finestra al primo piano. E' stata trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove è morto dopo poche ore nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita.

