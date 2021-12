Scontro nella notte, una persona estratta dall'auto dai vigili del fuoco. Tre feriti

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 3 di questa mattina in via Ascoli Piceno ad Ancona per un incidente stradale con due autovetture coinvolte. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha collaborato con il 118 per assistere ed estrarre una persona all'interno della Yaris e messo in sicurezza le auto coinvolte. Sul posto la Polizia Stradale. Tre le persone ferite, due di media gravità portate a Torrette e una con conseguenze di lieve entità che ha rifiutato il ricovero.



LEGGI ANCHE

Notte di fuoco al Mandracchio, distrutta dalle fiamme una roulotte

LEGGI ANCHE

Insegnante di musica, single, un archivio con oltre un milione di file raccolti in vent'anni: i segreti del pedofilo arrestato

Ultimo aggiornamento: 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA