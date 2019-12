Si addormenta al volante e con l'auto si schianta contro un muro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIUMINATA - Un 70enne umbro, intorno alle 11,30, si è addormentato al volante ed è andato a sbattere contro un muro, rimanendo incastrato tra le lamiere della sua auto, in località Spindoli a. È stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona, le sue condizioni non sarebbero gravi. L’uomo, proveniente da Nocera Umbra, stava attraversando il territorio del comune di Fiuminata, quando nella frazione di Spindoli, mentre a bordo della sua Alfa Romeo stava percorrendo la provinciale 361, avrebbe avuto un colpo di sonno. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Camerino e i carabinieri della stazione di Pioraco.LEGGI ANCHE: