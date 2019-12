Perde il controllo della macchina e finisce fuori strada, poi l'auto si ribalta e fa un volo di 30 metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Gravestradale la scorsa notte sulla strada che collegaad Acquaviva Picena. All'altezza della zona di Santa Lucia un automobilista a bordo di una Fiat Punto ha perso il controllo finendo fuori strada, poi l'auto si è ribaltata e ha fatto un volo di trenta metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radomobile di San Benedetto e i vigili del fuoco per estrarre il ferito dall'abitacolo, per lui contusioni ed escoriazioni in diverse parti del corpo.