Il dipendente in nero e clandestino costa caro all'azienda edile di Fiuminata: cantiere e mezzi sequestrati

FIUMINATA - Un dipendente in nero (e clandestino) costa carissimo ad un'impresa edile: cantiere e mezzi sequestrati, tre persone denunciate.

È il risultato dell'ispezione in un cantiere di Fiuminata operato dai carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro. I militari hanno trovato un dipendente senz alcun tipo di formazione contratto, oltretutto praticamnte clandestino, perchè non in regola con il permesso di soggiorno. I acarbinieri hanno sequestrato il cantiere d i mezzi al suo interno (un camion e un Bobcat), denunicnado il titolare della ditta committente, del responsabile di quella che aveva in appalto i lavori ed il coordinatore della sicurezza.