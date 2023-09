Il mondo del commercio in lutto: la "signora dei regali" Claudia Germani Mandorlo uccisa dalla malattia a 67 anni

SAN SEVERINO - Il mondo del commercio sanseverinate perde il bel sorriso di una delle sue protagoniste. Dopo aver combattuto strenuamente contro una malattia che non le ha concesso scampo, Claudia Mandorlo si è arresa all’età di 67 anni.

Per decenni il suo negozio di articoli da regalo, “Linea Germani” dal suo cognome da nubile, è stato uno dei punti di riferimento per la cittadinanza. Donna forte e al contempo dolce, Claudia mancherà a tutti coloro i quali faranno un salto da “Linea Germani” per il consiglio giusto ed i suoi deliziosi pacchetti regalo. Lascia la mamma Paola, il marito Paolo, geometra comunale in pensione, le figlie Ludovica, Elisabetta e Beatrice, i generi, le nipotine, il fratello Maurizio, poliziotto, e i concittadini i quali le hanno voluto bene. I funerali mercoledì alle 15, nella chiesa di San Domenico.