FIUMINATA Tre importanti provvedimenti sono stati varati durante l’ultimo consiglio comunale di Fiuminata. L’annuncio viene dal sindaco Vincenzo Felicioli: «Abbiamo presentato la proposta tecnica di variante al piano regolatore generale, un atto atteso da 25 anni per le mutate esigenze urbanistiche della città, che i cittadini possono visionare all’ufficio tecnico, presentando osservazioni entro il prossimo 30 aprile. Inoltre abbiamo approvato la delibera di riorganizzazione dei servizi scolastici in collaborazione con i Comuni di Pioraco e Sefro».

La sinergia

«Il 4 aprile - prosegue - firmeremo a Civitavecchia un patto di amicizia con il Comune laziale sui sentieri della transumanza. È un atto propedeutico al gemellaggio vero e proprio, per cui si è speso in modo impagabile il concittadino Bruno Romagnoli, conosciuto da tutti come Tom, che vive a Civitavecchia». Per quanto riguarda il provvedimento sulle scuole, Fiuminata si unisce alla collaborazione già avviata nel 2021 da Sefro e Pioraco, per attuare una strategia unitaria che consente di conservare l’autonomia scolastica e mantenere le scuole aperte in ciascuno dei tre paesi, di fronte all’inarrestabile diminuzione del numero di alunni, per la crisi demografica. Ciascuno dei tre paesi ospiterà tutti gli alunni di uno dei gradi scolastici esistenti: scuola dell’infanzia a Fiuminata e Sefro, scuola primaria tutta a Fiuminata, scuola secondaria di primo grado tutta a Pioraco, a partire dall’anno scolastico 2025/26.

La delibera

Spiega il sindaco Vincenzo Felicioli: «Abbiamo approvato nell’ultimo consiglio comunale la delibera che prevede nell’anno scolastico 2025-2026, la riorganizzazione delle scuole a Fiuminata, Pioraco e Sefro. Si è reso necessario prevedere l’avvio dall’anno scolastico successivo a quello che inizierà il prossimo settembre, perché le modifiche andranno inserite prima nel piano scolastico provinciale, che deve essere sottoposto all’approvazione definitiva della Regione, dopo essere stato esaminato dalla Provincia. Fin dall’anno scolastico 2024/2025 i genitori che lo vorranno potranno anticipare quanto previsto, iscrivendo i loro figli nel plesso di interesse. La nuova scuola di Fiuminata sarà pronta entro due mesi, le lezioni a settembre del 2024 inizieranno in questo nuovo edificio completamente arredato e perfettamente funzionale alla didattica contemporanea».