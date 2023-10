Il sindaco Matteo Ricci (presidente Ali): «La Regione Marche ritiri la legge urbanistica, è un obbrobrio»

CIVITANOVA - «Il tema degli enti locali è fuori dai radar: è la prima volta che in una legge di bilancio non si dice nulla sugli enti locali, mentre tanti comuni sono in affanno, in situazione di dissesto o pre dissesto». Durissimo l'intervento del sindaco di Pesaro Matteo Ricci all'assemblea congressuale 2023 di Ali Marche che si è svolta a Civitanova, in veste di coordinatore dei sindaci dem e presidente Ali-Autonomie locali Italiane.

«L'Italia ha rallentato e c'è una legge di bilancio, in discussione, limitata in termini di numeri e basata su ulteriore debito, di difesa, priva di elementi che facciano pensare a un possibile sviluppo.

Una legge, dunque, che non sollecita e non stimola la crescita. Ma, soprattutto, è una legge di bilancio dove non c'è nulla per gli enti locali».

Il sindaco Ricci: «La Regione Marche ritiri la legge urbanistica, è un obbrobrio»

Ricci ha messo in evidenza tutte le difficoltà che stanno attraversando gli enti locali con i bilanci in rosso. «Chi paga il conto energetico delle nostre scuole, delle nostre mense, delle nostre biblioteche, nel contesto di conflitti internazionali che non ci consentono di prevedere i futuri costi dell'energia? Il nostro compito è quello di riportare la discussione sugli enti locali al centro dell'agenda politica».

Il sindaco ha parlato anche delle Marche che «hanno bisogno di un progetto unitario di visione. E poi basta con i tentativi di centralizzare ulteriormente i poteri nelle mani delle regioni, come lo è la nuova legge urbanistica della Regione Marche: un obbrobrio che va ritirato, perché rallenta ulteriormente le procedure e centralizzare le decisioni». Un consiglio al governatore Acquaroli (centrodestra). «Pensi alla sanità, nettamente peggiorata negli ultimi anni. Oggi siamo la prima regione in Italia ad avere due assessori alla sanità, temo che in due non faranno per uno e così si aumenta conflittualità e confusione, su un settore già in difficoltà».

Il sindaco Ricci ha poi annunciato il nuovo direttivo di Ali Marche: «Oggi si è rinnovata la squadra. Grazie al presidente uscente Nazareno Franchellucci, in bocca al lupo ad Andrea Gentili, che insieme alla vice Francesca Frenquellucci sono chiamati a giocare questa bella sfida».