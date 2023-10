Stati generali del Turismo, Ricci interpella De Luca e tira le orecchie alla Regione per Pesaro2024. Poi l'annuncio del testimonial d'eccezione

PESARO Durante gli Stati generali del Turismo che si sono svolti a Pesaro , il sindaco rossiniano Matteo Ricci si è collegato in videoconferenza con il Governatore della Campania Vincenzo De Luca interpellandolo sulla cifra destinata a favore di Procida capitale della Cultura (poco al di sotto dei 15 milioni). Da lì la stoccata alla Regione che, per Pesaro2024, ha investito 500mila euro con l'auspicio la stessa Regione torni a investire sulla cultura per non lasciarsi sfuggire un volano economico e turistico così importante. Sempre a proposito di Pesaro2024, Ricci ha annunciato la cerimonia di inaugurazione per fine gennaio - alla Vitrifrigo Arena - alla presenza di un testimonial d'eccezione: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.