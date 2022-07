Allerta meteo, salta la tappa di Risorgimarche a Fiuminata. Due concerti rimandati

FIUMINATA - Non ci saranno i concerti di Risorgimarche previsti per sabato 30 luglio a Fiuminata, nel Maceratese. La decisione è stata presa dagli organizzatori per via delle avverse condizioni meteo previste.

I recuperi

Il concerto sui prati di Eugenio in Via di Gioia, “Amore e rivoluzione” originariamente previsto al Pontile alle ore 16, sarà recuperato il prossimo 26 agosto. Resta ancora da stabilire la data di recupero del secondo concerto, quello di Rachele Bastreghi, qui non con i Baustelle ma con Mario Conte, in “Psychodonna”, originariamente previsto al parco Castello, sarà recuperato a data da destinarsi. «I biglietti acquistati – hanno fatto sapere gli organizzatori tramite una nota sui social – restano validi». Chi invece volesse chiedere il rimborso dei biglietti acquistati potrà farlo entro la scadenza fissata per il prossimo 8 agosto. I prossimi appuntamenti di Risorgimarche sono previsti il 1 agosto a La Roccaccia San Lorenzo tra San Severino Marche e Treia, con Darge D’Amico alle 16, e il prossimo 5 agosto al parco Fluviale Santa Croce di Mogliano con i Marlene Kuntz.