Con il fuoristrada in montagna a Fiuminata, l'auto si ribalta e resta incastrato: soccorso e portato in ospedale

FIUMINATA - Incidente da brividi questo pomeriggio nel territorio del comune di Fiuminata. Un 42enne si è ribaltato con il fuoristrada in un sentiero di montagna, nei pressi di Passo Cornello. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e il personale del Soccorso alpino.

Fuori strada in montagna, l'auto si ribalda e l'uomo resta intrappolato

L’uomo, rimasto intrappolato nell’auto, si trovava in una zona difficilmente raggiungibile e i pompieri hanno dovuto a loro volta utilizzare un fuoristrada. Poi il 42enne è stato preso in cura dal personale del 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Camerino. Le sue condizioni non sarebbero di particolare gravità.