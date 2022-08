Incidente sulla strada che da Pioraco porta a Fiuminata: auto contro moto, grave un centauro portato via in elisoccorso

PIORACO - Incidente tra auto e moto lungo la strada che da Pioraco conduce a Fiuminata. Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Camerino una moto che procedeva in direzione Pioraco si è scontrata con una vettura che viaggiava in senso opposto. Ad avere la peggio il centauro che è caduto finendo lungo la scarpata che costeggia la provinciale 361, poco prima dell'incrocio per San Cassiano di Fiuminata.

Necessario l'elisoccorso

I sanitari del 118 intervenuti sul posto, visti i traumi riportati dal centauro, hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza, a bordo della quale è stato trasportato a Torrette in codice rosso.