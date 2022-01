Non si fermano all'alt e rischiano lo schianto con le guardie giurate: folle fuga di due uomini in mascherina su una Bmw

MORROVALLE – Bmw non si ferma all’alt dei carabinieri e rischia di colpire l’auto di due guardie giurate. Sfreccia a tutta velocità lungo la strada: due uomini in fuga, scatta l’inseguimento. L’episodio, sul quale sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, a Trodica di Morrovalle.

Secondo quanto è stato ricostruito una Bmw, con a bordo due uomini che indossavano la mascherina, prima non si è fermata all’alt dei carabinieri, per cause ignote. Ha poi rischiato di fare un incidente con la macchina di due guardie giurate. La Bmw è passata a tutta velocità, sfrecciando tra le strade del centro abitato. I carabinieri hanno individuato l’auto e, a quel punto, hanno cercato di inseguirla, ma alla fine la macchina, con a bordo i due uomini, è riuscita a dileguarsi. La macchina è stata notata mentre viaggiava in direzione della superstrada Valdichienti.

