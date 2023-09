SENIGALLIA Prima lo truffa poi si scusa ma si tiene i soldi. E’ stato denunciato dalla polizia un residente nel Pavese che, utilizzando i dati di una concessionaria di Osimo, ha finto di vendere una BMW 120 D online a 12.500 euro. Un senigalliese ha versato 1.500 euro di caparra in attesa dell’appuntamento concordato. Un paio di giorni prima, tuttavia, è stato ricontattato dal venditore che chiedeva altri 4.500 euro per spese urgenti ma non ha acconsentito.

Il messaggio

Il giorno del previsto incontro ha ricevuto un messaggio con scritto «Non venire perché è tutta una truffa, ti risparmi il viaggio. Chiama il concessionario, vedrai che è u na truffa, ti chiedo scusa, ti ho fregato». Si è quindi recato nella concessionaria dove ha appreso che già era stata oggetto di truffe perché i suoi dati erano stati utilizzati da malfattori per pubblicare falsi annunci di vendita su vari portali. Il titolare della concessionaria aveva già sporto denuncia.

Sono sette le persone denunciate dal Commissariato per truffe automobilistiche, tra false vendite online di veicoli e assicurazioni Rca. In un caso la vittima ha pagato 313,19 euro per una copertura assicurativa annuale ma i soldi sono finiti a A.M, calabrese con precedenti. Analogo caso è accaduto ad una donna che ha concordato 513 euro, ricevuti da un 30enne calabrese anche lui pluripregiudicato.



Per analoghi episodi sono stati denunciati un senegalese residente a Napoli e un siciliano: operavano truffe fingendosi operatori di note assicurazioni e facendosi versare il denaro a mezzo QR code. Una donna napoletana è stata denunciata perchè ha chiesto di rinviare il bonifico per una assicurazione auto, mancando la causale nel primo e ha poi effettuato prelievi dalla prepagata della vittima. Infine, dopo aver versato un acconto di 2mila euro per un trattore usato Carraro tigre 4300 Country, la vittima del raggiro si è rivolta alla polizia che ha rintracciato e denunciato un 40enne calabrese.