ANCONA Uno guidava ubriaco, l’altro guidava nonostante la patente gli fosse stata revocata 6 anni fa. I due furbetti sono incappati nei controlli dei carabinieri di Ancona e sono fioccate denunce e multe. In via dell’Agricoltura, i militari del Norm hanno intimato l’alt a una potente Audi TT condotta da un professionista di 42 anni.

L’uomo, al momento di esibire i documenti, non è apparso lucido, tanto che gli operanti lo hanno sottoposto all’accertamento etilometrico. L’esito è stato impietoso: aveva un tasso pari a 1,90 g/l ovvero quasi il quadruplo consentito. Nei suoi confronti oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza è scattato il ritiro della patente. Non meno bizzarro il secondo episodio.

Il controllo

Sabato mattina in via Redi a Collemarino i militari della Stazione hanno proceduto a un normale controllo di una Bmw 320d condotta da un uomo di 58 anni del posto, già noto per precedenti di polizia. Alla richiesta di esibire la patente, l’automobilista ha dapprima esitato, poi ha riferito di averla dimenticata a casa. Ma le sue dichiarazioni non hanno convinto gli operanti che, da una verifica più approfondita in banca dati, hanno scoperto che la patente gli era stata revocata nel 2017. E risultava che era stato già controllato altre tre volte ed era sempre stato trovato alla guida senza patente. Pertanto è stato denunciato e la sua Bmw è stata sottoposta a sequestro.