GROTTAMMARE - Ennesimo colpo dai “topi d’auto” in Riviera. Questa volta è accaduto a Grottammare, nel cuore del centro cittadino e a due passi dal Comune: in via dei Piceni. Una Bmw station wagon, nella notte tra mercoledì e giovedì, è stata letteralmente sventrata da qualcuno che ha portato via lo sterzo e tutto il sistema di controllo e navigazione del veicolo.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Troppo gravi le conseguenze dell'incidente: Mattia - 28 anni - non ce l'ha fatta, Riviera in lutto

Schermo, comandi e computer di bordo. Il tutto nottetempo in una zona in cui non è difficile che qualcuno passi, a piedi o in auto, anche a notte fonda. Ma i ladri sono riusciti ugualmente nel loro intento riuscendo a forzare l’auto e a smontare tutti i pezzi necessari per poi andarsene con la refurtiva. Ieri mattina il titolare del veicolo si è trovato di fronte al fatto compiuto. Quando è uscito di casa si è trovato di fronte la propria macchina spogliata di volante e computer di bordo. Un copione, purtroppo, già visto nelle ultime settimane. A San Benedetto, durante l’air show delle Frecce Tricolori, nel parcheggio del Palariviera furono “ripulite” diverse auto mentre nei giorni scorsi altri colpi simili si sono verificati altri simili episodi su vari tipi di autovetture. Si tratta di furti su commissione che dovrebbero fare capo alla zona di Cerignola, una sorta di centro di smistamento di mercato nero delle auto rubate e dei pezzi di ricambio. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.