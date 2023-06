Troppo gravi le conseguenze dell'incidente: Mattia - 28 anni - non ce l'ha fatta, Riviera in lutto

SAN BENEDETTO - La più terribile delle notizie: Mattia Capriotti è morto: in lacrime San Benedetto, la Riviera delle Palme e tutto il Piceno.

Era stato investito

Il ragazzo di 28 anni, investito lunedì in località Colle Appeso, lavorava per una ditta di surgelati e stava effettuando una consegna quando è stato travolto da un'auto che non lo ha visto. Il ragazzo, in quel momento, stava discutendo con un altro automobilista per la rottura di uno specchietto.

Dopo averlo rianimato diverse volte il giovane era stato portato al Trauma Center di Torrette dove è stata constatata – dopo due giorni di coma irreversibile – la morte cerebrale. E adesso tutta la zona lo piange.