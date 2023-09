FERMO - Ancora novità dopo il maxi blitz a Tre Archi con la polizia che tira le somme sulla droga sequestrata nei giorni immediatamente successivi a quelli dell’intervento nel quartiere. In tutto si tratta di oltre un chilo di droga fra hashish, cocaina ed eroina, trovati nel corso dei due interventi nella stessa Tre Archi e in centro a Porto Sant’Elpidio di cui abbiamo riferito la settimana scorsa. Durante il nuovo intervento la polizia ha anche tratto in arresto un altro soggetto: si tratta di un giovane egiziano che era stato preso in flagranza di reato ed era indagato nella stessa inchiesta della Procura legata all’operazione, anche se non destinatario delle misure cautelari originarie.



La strada



L’arresto era stato messo a segno da una pattuglia dell’Ufficio Volanti della Questura che aveva notato la sua presenza al Borgo Marinaro di Porto Sant’Elpidio e aveva deciso di controllarlo. Lo straniero aveva gettato a terra un oggetto, con fare nervoso, fingendo indifferenza e tossendo, verosimilmente per cercare di distrarre i poliziotti. Ma gli agenti se ne sono accorti e hanno trovato a terra la chiave di una Bmw parcheggiata a poca distanza.



La scoperta



Dentro, una specie di market ambulante di stupefacenti: sono stati trovati poco più di 800 grammi di hashish, suddivisi in 61 dosi, oltre 150 grammi di cocaina suddivisa in 516 dosi e quasi 90 di eroina, suddivisa a sua volta in 239 dosi. Quindi oggetti atti a offendere, armi bianche, telefoni cellulari e 160 euro. L’ auto è stata sequestrata e il soggetto arrestato. Durante un altro controllo a Tre Archi, riferito anche questo nei giorni scorsi dal nostro giornale, sono spuntati quasi 15 grammi di hashish, poco più di 30 di cocaina suddivisi in 161 dosi e altri 60 e passa grammi ancora di hashish. In questo caso è dovuto tornare sul posto il personale veterinario visto che nell’appartamento c’era un altro cane molosso.