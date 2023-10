Conegliano. Sbaglia la manovra con la sua Bmw e finisce dentro la piscina

CONEGLIANO - Sbaglia la manovra e finisce con la sua Bmw dentro la piscina di casa. Il fatto è accaduto oggi, 23 ottobre, poco prima delle 10.30 a Conegliano in via Asiago. Alla guida dell'auto, una Bmw elettrica, una giovane che stava eseguendo delle manovre quando ha perso il controllo del mezzo ed è finita dentro la piscina. Non è chiaro se l'automobile abbia avuto dei problemi o si sia trattato semplicemente di un errore della conducente. Fortunatamente la donna è riuscita ad uscire dalla macchina e a chiedere aiuto. Lei è illesa. La Bmw elettrica ha invece riportato dei danni ingenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.