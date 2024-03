Bambino di 11 anni alla guida di una BMW X5 in autostrada: i poliziotti lo fermano e restano senza parole

Sorpresa per alcuni agenti di polizia: un ragazzino di 11 anni è stato trovato alla guida di una BMW X5 sull'M1, una delle principali autostrade inglesi, mentre trainava una roulotte rubata. È successo ieri (7 marzo) nel North Yorkshire, una contea dell'Inghilterra settentrionale: la polizia ha ricevuto una chiamata nelle prime ore del pomeriggio, in cui si denunciava il furto di una roulotte nei pressi del piccolo villaggio di Thirks. La notizia è stata riportata dal portale della BBC.

L'arresto

Il mezzo è stato immediatamente rintracciato e la BMW, con al seguito la roulotte, è stata bloccata dalla polizia 45 minuti dopo in autostrada.

Il giovane è stato arrestato con l'accusa di furto, furto con scasso e guida pericolosa, ma è stato subito rilasciato dietro pagamento di cauzione. Sono in corso ulteriori indagini, anche perché, a quanto sembra, gli agenti hanno trovato alcune targhe false durante la perquisizione dei veicoli. Non deve stupire che un minore, praticamente un bambino, sia stato arrestato: in Inghilterra, infatti, si è penalmente responsabili addirittura a 10 anni.