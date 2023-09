Montecosaro, auto in fiamme sulla Valdichienti: i passeggeri saltano fuori ​in tempo, traffico in tilt

MONTECOSARO – Auto in fiamme in superstrada, traffico in tilt in direzione di Civitanova. L’allarme è scattato questa mattina nel tratto di superstrada Valdichienti, nei pressi dello svincolo per Montecosaro. È andata a fuoco una macchina, una Mercedes, alimentata a gasolio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitanova e gli agenti della polizia stradale. Chi era a bordo dell’auto è subito sceso prima che le fiamme distruggessero completamente la Mercedes. Chiuso per un po’ di tempo il tratto interessato, con code e disagi per gli automobilisti.