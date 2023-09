MATELICA - Incidente sul lavoro a Matelica, un operaio è stato soccorso in eliambulanza. L'uomo, mentre stava lavorando in un cantiere, è rimasto schiacciato da una porta. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e gli ispettori dello Spsal dell'Ast. Dopo le prime cure del caso, l'operaio è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona.