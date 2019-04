Un chilo di marijuana nascosta nei boschi del cratere: presi tre 20enni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA – Un chilo di marijuana nascosta nei boschi del cratere: tre ventenni arrestati dai carabinieri per spaccio.L’operazione “Vespri” parte dalle segnalazioni delle mamme coraggio (tra i clienti anche diversi minorenni) e dall’arresto di un 20enne macedone, trovato con un etto di marijuana e 1.500 euro, il 13 marzo. Seguendo i suoi spostamenti, spesso in taxi per depistare, i carabinieri sono giunti alla faggeta di Canfaito, dove lo hanno sorpreso, insieme ad un 20enne di Matelica, vicino al nascondiglio della marijuana. Arrestato anche un albanese 20enne, coinvolto nel giro: in cantina aveva mezzo chilo di marijuana.