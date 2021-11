Fa una passeggiata nel bosco con il cane e perde l'orientamento, ritrovato dall'elicottero dei vigili del fuoco

URBINO - Perde l'orientamento durante una passeggiata con il suo cane e per ritrovarlo e salvarlo i vigili del fuoco hanno dovuto mobilitare una task force e utilizzare tutte le proprie competenze. E' successo questa mattina in una frazione di Urbino, a San Giovanni in Ghiaiolo.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Urbino con mezzi fuoristrada, con un'Unità di comando locale Ucl) e l'elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Arezzo che hanno individuato la persona con il suo cane in buone condizioni di salute trasportandola nel vicino campo sportivo.

