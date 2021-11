Ghiaccio sulle strade del Maceratese, venti automobilisti bloccati alla Pintura. Disagi anche a Sarnano e al San Vicino

MACERATA - Precipita la temperatura e sulle strade di montagna la comparsa del ghiaccio mette in grave difficoltà la viabilità. Le difficoltà maggiori, in questo momento, sono segnalate alla Pintura di Bolognola, dove circa 20 automobilisti sono bloccati a non riescono a rientrare.

La task force dei soccorsi è già partita per aiutarli: ne fanno parte squadre dei vigili del fuoco, polizia stradale, personale della Provincia con i mezzi spargisale e uomini del Soccorso alpino. Difficoltà segnalate anche a Sarnano e al San Vicino.

Oltre ai disagi, da segnalare che è caduta anche la prima neve.

