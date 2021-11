E' arrivato il freddo e anche la prima nevicata sulla Riserva del Monte San Vicino

CINGOLI - Prima nevicata dell’anno sulla Riserva Regionale del Monte San Vicino. Siamo a circa 1.400 metri s.l.m. Subito è scattato il servizio dei carabinieri forestali. Nei giorni scorsi i comuni di Cingoli e Apiro hanno messo a punto il piano neve allertando uomini e mezzi. Le previsioni danno nevicate anche a quote collinari. Come ogni anno, vengono tenuti pronti in caso di necessità tutti i mezzi con gli operai pronti ad intervenire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA