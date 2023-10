MACERATA - Una grande gru che si staglia in cielo, un via vai continuo di camion con carichi eccezionali che si muove dentro il cantiere delle nuove piscine comunali in costruzione alle Casermette. E la struttura che prende sempre più forma alle spalle delle scuole Mestica e Alighieri. Giornate di intenso lavoro per gli operai della ditta Torelli e Dottori di Cupramontana che sta realizzando il polo natatorio tanto atteso e agognato da decenni da tutti i maceratesi.

APPROFONDIMENTI LA RICOSTRUZIONE Ex Provveditorato, avanza il cantiere in via Armaroli: «Fine dei lavori nel 2024»



Nei mesi scorsi si sono registrati ritardi nella fornitura delle pareti prefabbricate che devono essere montate nel secondo fabbricato quello di spogliatoi e palestra. In questi giorni, però, finalmente questi blocchi sono stati consegnati e arrivati a destinazione. Pareti prefabbricate della struttura che riguardano il fabbricato retrostante destinato a spogliatoi e palestra, dove nei mesi scorsi erano terminate le fondazioni e la palificata, manufatti che in questi giorni vengono scaricati dai camion e con l’ausilio di una grande gru montate.

Passi avanti per la realizzazione del polo natatorio



Un altro decisivo passo avanti nella costruzione del polo natatorio che però non potrà essere pronto prima del prossimo anno. I lavori in uno stato più avanzato riguardano il fabbricato vasche, dove sono state posate le travi in legno scelte dal Comune con l’impresa, che ha completato la copertura del manufatto il quale ha una conformazione assai definita nella parte esterna. Anche una volta che saranno montate tutte le strutture mancanti, gli infissi, sistemati tutti gli impianti resta la questione relativa ai collaudi che pure porterà via altro tempo.

Per questo l’obiettivo conclusione dell’opera pubblica è stato spostato necessariamente avanti, rispetto agli iniziali 350 giorni previsti dal contratto stipulato con la ditta appaltatrice che ha aperto il cantiere nel luglio 2022 e che ha beneficiato da parte dell’amministrazione comunale pure di un ulteriore proroga dei termini di fine lavori negli ultimi mesi dovuta da un lato a causa delle forti piogge registratesi nel periodo maggio-giugno che hanno rallentato le operazioni e dall’altro per via del mancato arrivo dei alcuni materiali necessari per continuare le lavorazioni. L’importo complessivo per la costruzione del polo natatorio è di quasi 6 milioni di euro. La vocazione della struttura è di integrare l’azione di promozione delle attività fisiche con particolare attenzione verso i giovani e giovanissimi, ma anche per adulti e attività terapeutiche secondo una logica di gestione funzionale alle esigenze della cittadinanza.

Ecco come sarà la nuova struttura



Il nuovo complesso in costruzione si compone di due corpi di fabbrica collegati da un lungo corridoio coperto. Il corpo più basso accoglierà le vasche della piscina, quello più alto il blocco servizi (ricezione e spogliatoi). Al primo piano di quest’ultimo ci sarà la palestra polivalente con i relativi spogliatoi, sempre al primo piano la zona ristoro, al secondo piano la sala riunioni e conferenze e i locali di servizio mentre al piano interrato e al piano terra la vasca di compenso delle piscine, la centrale termica e l’impianto di filtrazione e sanificazione acque delle piscine.

Per quanto riguarda il corpo più basso, questo ospiterà una vasca costituita da otto corsie, con dimensioni 25 per 16,5 metri e destinata alle attività corsuali e agonistiche e una seconda vasca, dedicata alle attività ludico-ricreative, che avrà dimensioni di 6 per 16,5 metri. Particolare attenzione è stata dedicata all’illuminazione naturale che vedrà l’installazione di ampie vetrate che definiscono compositivamente i prospetti del complesso. Nell’area vasca sarà presente anche una gradinata destinata ad accogliere 190 spettatori. Una struttura davvero molto attesa dai maceratesi che sicuramente darà nuovo slancio all’attività sportiva cittadina. Nella prima parte del 2024 l’opera dovrebbe finalmente giungere a completamento.