Investimenti per milioni scomparsi, ora tremano i clienti di un consulente

di Luca Patrassi

MACERATA - Prima lo stop all’attività ed ora la verifica delle posizioni dei clienti che avevano come riferimento un consulente finanziario maceratese. Prima il nervosismo dei clienti, alcuni in particolare, che non riuscivano ad avere certezze sulla situazione dei propri investimenti ed ora l’attesa per arrivare a definire le modalità operative. Sono decine le persone che hanno affidato somme anche importanti a quello che appariva come un professionista di esperienza e sulla piazza maceratese da tempo e che ora temono seriamente per la loro sorte finanziaria. La vicenda dovrebbe essere oramai arrivata al termine della fase istruttoria, alla verifica cioè da parte dell’istituto bancario di tutte le posizioni gestite dal consulente in questione che alla fine non sarebbe più stato in grado di rispondere positivamente alle richieste dei clienti.