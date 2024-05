MACERATA Non ha fatto piacere a tutti la scelta dell’amministrazione comunale di chiudere al transito delle auto uno dei due varchi d’accesso al centro storico: quello di via Mozzi. La decisione risale ormai a qualche mese fa e prevedeva una sperimentazione che dovrebbe andare avanti fino al prossimo 30 giugno: chiusura del varco h24 al posto dell’apertura parziale in vigore fino a inizio primavera, con transito viario consentito dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22.

La vicenda

La vicenda ha sollevato discussioni negli ultimi tempi e così Alberto Cicarè, consigliere comunale di Potere al Popolo, ha deciso di presentare un’interpellanza che sarà discussa nella seduta dell’assise civica della prossima settimana. «Nelle premesse della delibera si fa riferimento a un incontro avvenuto il 27 febbraio con i rappresentanti del comitato dei residenti di via Mozzi, che evidentemente non esprimono la posizione della totalità dei cittadini che gravitano nell’area interessata dal provvedimento – sottolinea Cicarè – nelle stesse premesse si sancisce che l’opportunità di modificare le predette disposizioni di accesso alla Ztl risultano dettate dalle esigenze di salvaguardare il centro storico da un eccessivo afflusso di veicoli, tutelare i posti auto dei residenti del centro storico e valorizzare il bene artistico e paesaggistico del centro storico riducendo l’impatto acustico e di inquinamento da polveri sottili. Tali esigenze sono condivisibili, ma allora dovrebbero essere applicate in modo uniforme in tutto il centro storico». La delibera “incriminata”, comunque, indica che il provvedimento ha validità temporanea fino al 30 giugno. «È emerso un forte scontento da parte di residenti e operatori commerciali che gravitano nelle aree del centro interessate dalle nuove disposizioni, che pur apprezzando il valore della limitazione al traffico chiedono la possibilità di un accesso agli utenti con veicoli che per esigenze varie, di cura, di fornitura o altro, richiedono di entrare in via Mozzi negli orari prima concessi – precisa il consigliere comunale – vorrei capire se è in corso o è comunque prevista una valutazione dei risultati conseguiti con questa variazione al regime previgente della Ztl e se si intende prendere in considerazione le richieste di una modifica del provvedimento citato, ripristinando gli orari di permeabilità della stessa così come stabiliti in passato».

La riunione

Tra gli altri punti all’ordine del giorno della riunione del consiglio comunale in programma lunedì e martedì prossimi, ci sono le interrogazioni che riguardano il recupero dell’evasione della Tari (Maurizio Del Gobbo, Partito Democratico), le spese relative all’associazione Sferisterio (Sabrina De Padova, gruppo misto) e l’Apsp Ircr (Narciso Ricotta, Partito Democratico), quindi la discussione delle delibere relative all’approvazione del rendiconto della gestione 2023, la proposta di integrazione e modifica del regolamento dell’attività del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, il conferimento della cittadinanza onoraria al 183esimo reggimento paracadutisti “Nembo” in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione della città di Macerata. Il consesso cittadino, infine, passerà all’esame di due mozioni sulla riduzione della Tari (firmate da Maurizio Del Gobbo e altri consiglieri del Pd) e sul sistema sanzionatorio nei parcheggi gestiti dall’Apm (di nuovo con Cicarè). Nel caso in cui la seduta del 28 maggio dovesse andare deserta, la seconda convocazione è fissata per il 30 maggio alle 16.