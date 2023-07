MACERATA - Stringere i denti per un paio di settimane. Con l’arrivo del grande caldo, le spiagge del Maceratese si riempiono soprattutto nel weekend e con esse la superstrada Civitanova-Foligno. Anche ieri il traffico sulla principale arteria viaria della provincia è stato notevole, con code soprattutto in mattinata tra le uscite della zona industriale e l’innesto sulla Statale Adriatica date dal combinato disposto tra la grande mole di auto dirette verso Civitanova e i lavori nei pressi dello svincolo dell’A14. Ma Anas ha fatto sapere che i cantieri lungo la Ss77 andranno avanti solo fino al 23 luglio, per poi venire sospesi e riprendere dopo l’estate. Un modo per cercare di limitare i danni in un periodo, al solito, da bollino rosso lungo la Valdichienti.

Quattro i cantieri in corso lungo il tratto maceratese della superstrada. Ovviamente la situazione più delicata è quella relativa a Civitanova, dove i lavori di risanamento della pavimentazione stradale in prossimità dell’innesto con Statale Adriatica sono in via di conclusione, ma nelle scorse settimane il transito a doppio senso su una sola carreggiata ha creato il più classico degli effetti imbuto soprattutto nelle ore di punta e nel weekend. Ad aggravare ulteriormente la situazione, a partire da domani, lo spostamento del cantiere sulle rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Civitanova Ovest, quello che si collega con l’A14: le due rampe saranno temporaneamente chiuse per chi viaggia in direzione Foligno, con deviazioni indicate sul posto. Procedendo in direzione monti, la situazione desta chiaramente meno preoccupazioni, ma con tre cantieri da tenere d’occhio. Tra le uscite di Morrovalle e Corridonia, vanno avanti i lavori di ripristino superficiale del viadotto Chienti III: è chiusa la corsia di marcia in direzione Foligno con transito consentito in corsia di sorpasso. Tra Belforte del Chienti e Caldarola situazione simile: procedono lavori di ripristino dei giunti di dilatazione, il transito è sempre consentito ma su una sola corsia.



Situazione sotto la lente d’ingrandimento a Muccia, dove si combinano due interventi in uno. Nell’ambito del progetto Quadrilatero Marche-Umbria, per consentire i lavori di realizzazione della bretella di collegamento tra la Pedemontana e la strada regionale 209, è chiuso lo svincolo per chi viaggia in direzione Foligno. Tra Sfercia e Muccia, inoltre, sono in corso dei lavori di risanamento della pavimentazione stradale: il transito è regolato a doppio senso in carreggiata opposta.

Tutto sommato, però, la situazione dovrebbe essere quantomeno migliore rispetto a quella dell’estate 2022, quando l’Anas concentrò una serie di cantieri imponente che causò disagi soprattutto a cavallo tra i mesi di giugno e luglio. I sindaci dei Comuni affacciati sulla Ss77 invocarono a più riprese stop ai cantieri e, a monte, una maggiore concertazione prima di iniziare dei lavori in questo periodo dell’anno, sicuramente quello più delicato sul fronte della viabilità.

Quantomeno quest’anno lo stop a tutti i lavori il 23 luglio, in linea con quanto fa Autostrada per l’Italia sul litorale con la A14, dovrebbe placare le proteste, ma soprattutto rendere più accettabili i rallentamenti e limitare il numero di incidenti, che con il traffico da bollino nero spesso e volentieri tendono a moltiplicarsi.