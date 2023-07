SENIGALLIA - Danneggiato l’impianto semaforico di viale IV Novembre, dove è installato il T-red. L’incubo degli automobilisti. Qualcuno ha strappato i fili mettendolo fuori uso. Si tratta di quello all’incrocio con viale Mercantini, dove era stato inserito anche un contasecondi. Indaga la polizia locale sull’atto vandalico.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Colpi in serie, presa la coppia di ladri a Fabriano. Nell’appartamento c’era la refurtiva

Nascondevano denaro e gioielli

Servizio di videosorveglianza sul Misa: «Così i livelli di piena sotto controllo»

E’ successo probabilmente nella notte tra giovedì e venerdì. Ieri mattina un vigile andando al lavoro si è accorto che il semaforo non funzionava.

Arrivato al Comando, ha avvisato i colleghi ed è stato mandato un tecnico addetto ai semafori a controllare, per capire cosa fosse accaduto e per ripristinarlo. Questi si è accorto dei fili strappati e ha capito il problema. Non era stato un guasto ma un atto vandalico. Un gesto intenzionale per romperlo. Una pattuglia della polizia locale ha effettuato un sopralluogo e ha notato impronte di scarpe sul cofano di una Volkswagen Golf, parcheggiata sotto il palo che sorregge il dispositivo. Da lì ha dedotto che qualcuno sia salito sulla macchina per strappare i cavi. Forse anche due persone perché ci sono più impronte ma potrebbero essere della stessa persona che c’ha camminato sopra. Dalla grandezza sembrano di un uomo. Le telecamere presenti in zona inquadrano altri punti, non direttamente l’impianto ma permettono di vedere la strada e di notte non deve esserci stato molto traffico. Il semaforo è stato riattivato in mattinata.