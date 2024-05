SENIGALLIA Democrazia a rischio in città secondo il Pd, che invita alla mobilitazione. Prima l’occupazione del suolo pubblico negata per la manifestazione di sabato mattina sulla sicurezza del fiume, che si è svolta lo stesso ma in maniera itinerante. In questo caso era stata organizzata dall’opposizione quindi, oltre al Pd, anche da Diritti al futuro, Vola Senigallia e Vivi Senigallia. Poi la festa dell’unità del Pd, in programma a luglio, cancellata perché il Comune non ha concesso i giardini Morandi richiesti.

APPROFONDIMENTI LA DECISIONE Il Comune di Senigallia non dà l’ok: festa del Pd cancellata

I due casi

Stesso diniego ma con due motivazioni diverse. La prima di carattere elettorale, viste le imminenti elezioni europee. Per la questura, però, nessun problema purchè non fossero presenti simboli e candidati, che non ci sono stati. La seconda perché ci saranno troppi pedoni in giro a luglio e quindi creerebbe disagi, vista anche la vicinanza con la Rotonda. Ieri mattina, con una diretta video, Chantal Bomprezzi, segretaria regionale del Pd e consigliera comunale, ha invitato alla mobilitazione annunciando una conferenza stampa urgente per questa mattina proprio ai giardini Morandi, dove si sarebbe dovuta svolgere la festa del partito democratico. «Mobilitiamoci – è l’appello di Chantal Bomprezzi - faccio un appello alla mobilitazione democratica dopo il doppio diniego da parte del sindaco di Senigallia dell’occupazione del suolo pubblico per la festa dell’Unita regionale e provinciale e l’evento sulla sicurezza del fiume Misa. Due fatti preoccupanti, su due temi di rilevanza anche regionale, che non possono essere sottaciuti». Stamattina faranno sentire le proprie ragioni. «Abbiamo convocato una conferenza stampa urgente a tutti i livelli – prosegue - serve una mobilitazione forte della nostra comunità democratica per far valere i nostri diritti».

Le motivazioni

La conferenza stampa congiunta indetta dal Pd di Senigallia con il Pd Marche e il Pd Federazione provinciale di Ancona si terrà oggi alle 11.30 presso i giardini Morandi. Conferenza che «si è resa imprescindibile – conclude Bomprezzi – per due fatti preoccupanti che minano il normale confronto politico e democratico». Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato delle linee di indirizzo per vietare da giugno a settembre le piazze principali del centro storico, oltre ad alcune vie e al piazzale della Libertà davanti alla Rotonda. Qui non si potranno allestire banchetti, gazebo o altro che non riguardi gli eventi previsti nel cartellone delle manifestazioni estive. Vietato anche il volantinaggio. Provvedimento adottato per motivi pratici, per limitare i disagi anche per il flusso di pedoni che sarà numeroso.