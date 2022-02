Cambio dei vertici in Banca Macerata: Toni Guardiani è il nuovo direttore generale

MACERATA - Rinnovo dei vertici nel segno della continuità e numeri che sorridono a Banca Macerata. Il nuovo anno porta all’istituto bancario territoriale novità nei ruoli apicali, con l’ingresso di due figure presenti sin dal 2006 e cresciute dentro la banca come il nuovo direttore generale Toni Guardiani ed il responsabile dell’Area commerciale unificata Debora Falcetta, la prima donna a ricoprire un ruolo così strategico nell’organico.



Confrontando i numeri rispetto a quelli del 2016, ebbene Banca Macerata ha raddoppiato la raccolta diretta e indiretta che ha toccato lo scorso anno quota 635 milioni così come gli impieghi passati da 159 milioni a oltre 295 milioni nell’ultimo quinquennio. «Il 2021 ha confermato il trend di crescita degli ultimi anni –ha affermato il presidente dell’istituto, Ferdinando Cavallini- con performances di Banca Macerata che sono fra le migliori del settore. Un Roe del 6%, per un utile netto aumentato del 38% rispetto al 2020, mezzi amministrati in forte crescita del 9,9% che ora si attestano a 996 milioni di euro e Texas Ratio al 26,6% (dal 47,18% del 2020).

Il piano strategico 2022/24 vede il consolidamento di questi numeri accanto ai quali c’è l’espansione di Banca Macerata che non avverrà tramite l’apertura di nuove filiali ma attraverso punti di consulenza con nostri operatori e bancomat evoluti per riuscire a presidiare le zone che sempre più vengono abbandonate dagli istituti bancari più grandi. Restiamo banca di prossimità ed un paio di punti di consulenza saranno aperti nei prossimi mesi, uno a Sarnano e altri fermano».

Emozione e soddisfazione per i nuovi vertici di Banca Macerata che hanno coronato 16 anni di impegno professionale al servizio dell’istituto. «Sono onorato ed orgoglioso di poter ricoprire questo incarico - ha ribadito Toni Guardiani nuovo Direttore generale- a valle di un percorso di progressiva esperienza e crescita all’interno di Banca Macerata. L’esercizio si è chiuso con un utile lordo di € 3,45/mln e netto di € 2,57/mln, registrando rispettivamente +26% e + 38%, rispetto ai dati del 2020. Il margine di interesse si è incrementato dell’8%, ma le commissioni nette sono aumentate di un ottimo 24%, soprattutto per effetto dell’aumento del 23% della raccolta indiretta. Anche la raccolta diretta si è incrementata del 12%, mentre sono crollate le partite deteriorate che ora, al lordo, rappresentano soltanto il 4,49% degli impieghi, anch’essi aumentati del 10%. Il tutto si è tradotto nell’aumento del patrimonio netto di 2,2 milioni che ora si attesta a complessivi 42,9 €/mln, per un Cet 1 che supera il 14,5%». Debora Falcetta è la prima donna che arriva a ricoprire un ruolo così alto nell’istituto di credito.



«Un incarico di grande responsabilità che sono pronta ad affrontare con lo stesso impegno messo in questi anni dentro la banca – ha detto la neo responsabile dell’Area commerciale unificata -. Ci sarà gestione unica delle diverse reti, si punta a confermare e rafforzare un modello di servizio ispirato ad una consulenza qualificata e basato sull’offerta completa in campo bancario, finanziario e assicurativo. Banca vuole continuare a fornire e implementare un servizio di prossimità, che si fondi sulla possibilità per il cliente di avere punti di riferimento sicuri, con consulenti facilmente raggiungibili e disponibili». Infine il presidente onorario di Banca Macerata, Loris Tartuferi, ha voluto ricordare come ci sia stata finora «una troppo limitata adesione del territorio allo sviluppo ed alla crescita della banca. Non ne comprendo fino in fondo le motivazioni ed auspico che finalmente la comunità ed il tessuto imprenditoriale locale si sentano finalmente coinvolti e vogliosi di partecipare a questa impresa di successo. Se ciò avverrà Banca Macerata potrà rispondere alle numerose richieste che provengono ormai da quasi tutte le zone abbandonate da altre banche».

