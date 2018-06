Addio a Venturi, il mago dei dolci stroncato a 71 anni da una malattia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Lutto a Corridonia per la morte del pasticcere Sabatino Venturi. Si è arreso davanti ad un male incurabile a 71 anni. Originario di Spoleto, Venturi aveva iniziato a lavorare in una pasticceria da quando aveva 13 anni. Per tutta la sua vita il suo lavoro sono stati il pane e i dolci. È stata la sua passione per la pasticceria che lo ha portato a Corridonia dove, da giovane, insegnava il suo mestiere ad un pasticcere di Mogliano. Poi era diventato proprietario della pasticceria Stefania, nel centro storico di Corridonia. Venturi era la colonna portante dell’attività di famiglia. Proprietario anche della pasticceria in via sant’Anna dove lavora sua figlia Meri e dove lavorava l’altra figlia scomparsa nove anni fa. «Mio padre era un uomo davvero buono – dice la figlia Meri - . Onesto, altruista e generoso. Ha sempre pensato a lavorare e purtroppo non ha mai avuto tempo per divertirsi». Il pasticcere tanto amato dai cittadini di Corridonia, oltre alla figlia lascia sua moglie Stefania. I funerali si terranno questo pomeriggio, alle 16, nella chiesa parrocchiale dei santi Pietro, Paolo e Donato.