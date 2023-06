​Civitanova, una spiaggia a misura di bambini e famiglie: confermata la Bandiera Verde

CIVITANOVA- Anche quest’anno Civitanova si conferma spiaggia a misura di bambini e famiglie ottenendo, per la dodicesima volta (2012), la Bandiera Verde.

La soddisfazione

«Dopo la ventesima Bandiera blu - ha detto il Sindaco Fabrizio Ciarapica - arriva un' ulteriore, importante conferma in chiave turistica che dimostra l’impegno dell’Amministrazione comunale nel rendere la nostra città luogo ideale, per famiglie e bambini, dove poter trascorrere le vacanze estive. Questa bandiera, dunque, insieme alle tante famiglie che scelgono la nostra città, oltre che per la sua bellezza anche per la sicurezza e i servizi che garantiscono le nostre spiagge, è per noi motivo di soddisfazione e di orgoglio».

Il vessillo - sono 154 gli arenili di tutta Italia a misura di bambino decretati da una giuria di 43 pediatri - premia le spiagge che offrono servizi adeguati alle famiglie e ai bambini per il mare, fondale basso e sicuro vicino alla riva, sabbia fine, servizio di salvataggio, presenza di aree attrezzate per i più piccoli.

«Continueremo a lavorare per rendere la nostra città sempre più appetibile - ha concluso il Sindaco Ciarapica - e per potenziare la nostra offerta a favore dei più piccoli».

Le Bandiere Verdi saranno consegnate nel corso di una cerimonia in programma l’otto luglio nella sala comunale del Castello Carafa a Roccella Jonica.