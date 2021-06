Caccia al tesoro per i baby turisti, il gioco arriva con la Bandiera Verde. Cosa bisogna fare per partecipare

SAN BENEDETTO - Un telefonino, una App, una bici o, anche tanta voglia di camminare e correre. La vacanza dei bambini che sceglieranno San Benedetto sarà davvero molto divertente.



Tutto merito dell’idea che l’Assoalbergatori ha messo a punto insieme al professor Italo Farnetani, coordinatore della Bandiera Verde dei pediatri. I piccoli villeggianti che sceglieranno la Riviera potranno infatti giocare e vincere premi da ritirare nei rispettivi hotel. Si tratta di una sorta di caccia al tesoro 2.0. Tramite la App che l’Assoalbergatori ha associato al sito Vistit San Benedetto, ogni giorno alcune immagini dovranno essere scovate dai ragazzini “nascoste” nei vari monumenti o luoghi della Riviera. A questo punto dovranno fotografarli e riportare la prova in albergo. Qui il titolare riconoscerà, alla fine della settimana, un premio tramite uno sponsor, anche promuovendo la sana alimentazione.

I ragazzi, a loro volta, saranno invitati anche a postare le immagini catturate tramite i social ai quali sono iscritti e , anche in questo caso, ci saranno vantaggi per i più innovativi e fantasiosi. «È un modo - spiega il professor Farnetani per aiutare i ragazzi che tanto hanno sofferto questo lockdown. La mattina e il pomeriggio potranno godere del mare edel sole, della splendida spiaggia di San Benedetto con nuotate, giochi e divertimento in spiaggia. Ma, non appena calerà il sole potranno continuare a muoversi, perché è quello che è mancato di più in questo periodo».



In bici o a piedi, sui pattini o sui monopattini o come si ingegneranno non importa, i piccoli turisti sono sempre il perno dell’accoglienza. Il progetto che è stato studiato durante la primavera, partirà grazie all’impegno di Nicola Mozzoni e di tutto il suo direttivo ma soprattutto con la collaborazione degli albergatori. Specialmente nella settimana tra il 1° e il 7 agosto quando verrà anche consegnata a San Benedetto la Bandiera Verde 2021.

