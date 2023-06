SAN BENEDETTO - Sono 154 (146 in Italia, 5 nell’Unione Europea e 3 in Africa) delle quali 10 nelle Marche. Tutte riconfermate le 13 Bandiere Verdi marchigiane che i pediatri, coordinati dal professor Italo Farnetani, assegnano alle spiagge che più delle altre si adattano ai bambini. La cerimonia si è tenuta ieri a Roccella Ionica e ha incoronato la nostra regione come quella a più alta concentrazione tra numero di vessilli per estensione lineare di costa, ben uno ogni 13 chilometri. Si tratta di Civitanova Marche; Cupra Marittima; Fano - Nord - Sassonia - Torrette/Marotta; Gabicce mare, Grottamare; Mondolfo - Marotta; Numana - Alta - Bassa Marcelli Nord; Pesaro; Porto Recanati; Porto San Giorgio; Senigallia; Sirolo e San Benedetto.

Il primato



San Benedetto resta nella top ten. Dal 2008 conferma la propria vocazione iniziata con un forte investimento da parte dell’Assoalbergatori che ha poi trainato le amministrazioni si sono succedute. I servizi per l’infanzia, la Blucard istituita nel 2008 che «presentai - spiega Farnetani - all’Expo 2015 a Milano illustrando le azioni fatte per promuovere il consumo del pesce nei bambini fino alle tante varie iniziative che ogni anno sono state attivate a favore dei bambini e delle famiglie». Oltre alla bellezza dell’ambiente Marino, infatti, e del servizio offerti negli chalet e negli alberghi per bambini famiglie - sono il presupposto di base per l’assegnazione delle Bandiere Verdi - San Benedetto infatti ha punti di forza unici. «Il lungomare - spiega il promotore - le Palme e gli alberghi.

La passeggiata è larga, soprattutto a Porto d’Ascoli, ben illuminata e inserita nella vita cittadina e nei servizi di “spiaggia sicura” perché lontano dal traffico e dai veicoli, separata dalla pista ciclabile permette ai bambini di potersi muovere in libertà». Infatti fu proprio qui che fu realizzato dal docente uno studio sull’uso del passeggino dei bambini citato in ricerche internazionali perché in molti casi iniziano a camminare in modo autonomo non più nel passeggino ma spingendolo. «Una dimostrazione di quanto sia fruibile e sicuro - aggiunge il cattedaritico -. È un posto però anche di aggregazione di divertimento per grandi e piccoli in cui c’è la grande disponibilità di servizi di ristorazione cioè bar ristorante ambienti con animazione che sono un punto diritto ebbe divertimento proprio per tutte le famiglie».

Circa le palme sono molto importanti perché garantiscono zone d’ombra tutto il giorno e In molti casi permettono anche quando si torna casa della spiaggia di avere percorsi - vie o viali - ombreggiati e utili soprattutto per i bambini che sudando di meno trattengono maggiormente il calore e di conseguenza andare in zone ombreggiate una forma di prevenzione da colpi di calore. Infine l’offerta alberghiera.



L’impostazione



Soprattutto nella nuova impostazione di vacanza last minute spesso ripetuta più volte e confortevole, San Benedetto offre soggiorni in albergo come negli Anni Sessanta e Settanta. Non a caso il presidente della categoria Nicola Mozzoni è preoccupato per la trasformazione in residence. «Per i bambini e gli adolescenti è un’importante vantaggio - dice Farnetani perché la vita in albergo è più stimolante fa incontrare dei coetanei al contrario della vita in appartamento che tende a isolare. È ovvio che una grande offerta con più di 100 alberghi alcuni dedicati anche alle famiglie non solo aumenta l’offerta a favore dei genitori ma soprattutto è un ulteriore elemento di possibilità di incontrare i coetanei». Vista la vocazione sambenedettese come è noto l’assoalbergatori sta mettendo in campo numerose iniziative anche promozionali come l’arrivo delle mamme- influencer e i video sul web.