ASCOLI - La Quintana si avvicina. Mancano solo 35 giorni all’edizione in notturna della Giostra. E nel frattempo oggi andrà in scena un gustoso antipasto con la seconda edizione di “Flags in Paregnà”, torneo in collaborazione con la Fisb e dedicato a sbandieratori e musici. L’evento si svolgerà nella cornice del chiostro di Sant’Antonio Abate. Sabato 10 giugno, invece, si aprirà ufficialmente il periodo quintanaro.

In piazza Arringo spazio a “Sestieri all’erta”: via alle 17.30 nell’arena in piazza, con l’esibizione delle scuole di sbandieratori e musici. A seguire ci saranno gli arcieri. Alle ore 18.30 ecco la sesta edizione della gara di lancio della bomba, Premio Danilo Ciampini. Alle 19.15 in programma l’estrazione dell’ordine di esibizione per l’edizione del Palio per sbandieratori e musici, appuntamento previsto in piazza Arringo il 1 e 2 luglio. Sempre sabato 1 luglio alle ore 11 in pinacoteca Civica ci sarà la presentazione del Palio della Giostra di luglio.



Il battesimo



Ieri invece è andato in scena il Battesimo del Solestante. Prima si è svolto un piccolo corteo, guidato da console e caposestiere, dalla sede di via De Berardinis per arrivare al tempietto di Sant’Emidio Rosso, luogo dove si è tenuta la manifestazione a cui hanno preso parte anche i parroci del quartiere. La cerimonia, aperta con l’esibizione dei giovani musici e sbandieratori, ha visto il pronunciamento di alcune frasi di rito, come prima partecipazione alla vita di sestiere, ed il dono al battezzato della pergamena e del foulard gialloblù.

Sono stati 17 i bambini che hanno ricevuto il battesimo. Ecco i nomi: Olimpia Cataldi, Yuri Lauretani, Beatrice Nepi, Matteo Nepi, Cristian Sosi, Ludovica Sabatini, Edoardo Di Cristoforo, Valentino Di Cola, Elodia Trivelli, Giulia Citeroni, Leone Seghetti, Rebecca Rosa, Aurora Rallo, Mina Mariani, Arbesa Ramadani, Majilinda Ramadani e Maria Alfonsi. La lunga mattinata di festa, infine, si è conclusa con il consueto incontro conviviale all’interno della taverna di Porta Solestà. E sempre ieri fiori d’arancio nel mondo quintanaro. Il maestro di corteo e responsabile della consulta, Marco Terrani, ha portato all’altare ieri mattina in duomo Eleonora Martorelli. Grande emozione da parte dei familiari: i fratelli dello sposo, Stefano e Donatella, e la mamma Maria Teresa, il fratello della sposa Luigi e i genitori Ulisse e Teresa.