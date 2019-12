Scoppia la lite negli uffici della Civitas: arrivano ancora i carabinieri

CIVITANOVA - Giallo alla Civitas, la società partecipata del Comune che si occupa della riscossione dei tributi e della gestione dei parcheggi a pagamento. Sono dovuti intervenire i carabinieri per una lite all’interno degli uffici di via Cecchetti. Ma su chi siano i protagonisti e i motivi che abbiano scatenato l’alterco, bocche cucite sia nella sede dell’azienda che a Palazzo Sforza. I diverbi riguarderebbero comunque vicende amministrative.

Gli uomini dell’Arma sono intervenuti una prima volta l’altro ieri. Insieme a loro agenti della polizia locale. Ieri mattina una pattuglia dei carabinieri ha stazionato davanti agli uffici aperti al pubblico di via Cecchetti. Della vicenda si sta occupando l’assessore al bilancio e alle partecipate, Roberta Belletti che ha convocato il presidente della Civitas, Antonio Carusone, per un tavolo tecnico alla presenza del segretario generale del Comune, Sergio Morosi. «Non posso parlare perché sulla vicenda c’è un’indagine in corso – si limita a dire – non posso dare alcun tipo di informazione». Esclude, però, che l’intervento dei carabinieri sia legato al furto dei proventi dei parcometri, avvenuto nel luglio del 2018. «No, questo posso assicurarlo. Non ha nulla a che vedere con quella sottrazione». All’epoca il cda della Civitas presentò denuncia per la sparizione di 9 sacchetti di monetine contenenti 7.200 euro dagli uffici, furto avvenuto tra la fine di giugno e la metà di luglio. Quella la prima volta che i carabinieri entrarono nella sede. La seconda volta è più recente, risale al 5 novembre scorso e anche in quel caso i militari sono intervenuti per una lite.

