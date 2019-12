Colpisce con una chiave inglese la fidanzata e un ragazzo che la difende: aggressore denunciato

PORTO SANT'ELPIDIO – Ha aggredito con una chiave inglese la fidanzata ed un giovane che era intervenuto per difenderla. L’episodio di violenza la scorsa notte a Porto Sant’Elpidio, nei pressi di un bar di via Alfieri. Erano le 4.30 del mattino quando sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi del radiomobile e ad un’ambulanza della Croce verde, per soccorrere due persone rimaste ferite in una colluttazione.

Per fortuna nessuno dei due ha riportato conseguenze gravi. Sono stati trasferiti al pronto soccorso di Fermo, la ragazza ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, l’altro ha una lesione lacerocontusa alla testa. Immediatamente individuato e denunciato dai militari l’autore della furibonda aggressione. Si tratta di un 27enne, di origini magrebine, ma nato in Italia, a Reggio Calabria, celibe e pregiudicato. L’uomo, residente in un paese dell’Emilia Romagna, ha incontrato la sua ragazza nella tarda nottata, a due passi da un locale. E’ partita subito una lite con la giovane, di appena 18 anni, di origine romena. Prima insulti e spintoni, poi il 27enne ha estratto una chiave inglese, l’ha brandita contro la ragazza e l’ha colpita. A cercare di difenderla e di far desistere l’uomo dalla sua condotta violenta è intervenuto un 24enne di Treia, ma la situazione è ulteriormente peggiorata. Ne è scaturita una colluttazione ed anche il giovane maceratese ha subito i colpi dell’aggressore.

