Senigallia, litiga con la vicina e la minaccia: «Ti do una schioppettata». La polizia sequestra fucile e pistole

SENIGALLIA - Minaccia la vicina di casa dicendole "ti do una schioppettata" e il giorno dopo si vede arrivare la polizia che gli sequestra fucile e pistole. L'attenzione è molto alta. Il numero di licenze è aumentato nell'ultimo anno, soprattutto per uso sportivo. Sono inoltre sempre di più le donne che fanno richiesta del porto d'armi. Tra le numerose attività amministrative svolte dal Commissariato un ruolo centrale lo riveste la verifica ed il rilascio delle licenze. In una decina di casi nel corso dell'anno è stata revocata la licenza ed emesso il divieto di detenzione armi. «Si sono verificati episodi – afferma il vice questore Agostino Maurizio Licari, dirigente del Commissariato - che hanno fatto venir meno i requisiti di legge necessari per il mantenimento del titolo di porto d'armi o per la detenzione delle armi». L'ultimo a carico di un pensionato che, al termine di una lite con la vicina, le avrebbe detto la frase "ti do una schioppettata". L'uomo nega ma di fronte alla denuncia sporta dalla vicina, la polizia in via precauzione gli ha sequestrato le armi.