Macerata, lite in mezzo alla strada: arriva la polizia, uno aveva l’eroina

MACERATA - Violenta lite in mezzo alla strada, due uomini vengono alle mani. Interviene la polizia: uno dei due aveva alcuni grammi di eroina addosso. È successo ieri pomeriggio in via Piave, sotto gli occhi preoccupati di residenti e passanti che hanno immediatamente allertato la polizia. Erano circa le 16 di ieri pomeriggio quando alcune persone, tutti uomini secondo quanto hanno riferito dei testimoni, hanno cominciato ad urlare tra di loro, proprio in mezzo alla strada, richiamando l’attenzione dei presenti.

Da qui le segnalazioni alla polizia, intervenuta immediatamente. Quando la Volante è arrivata sul posto in via Piave erano rimasti due uomini che stavano litigando tra di loro e si stavano strattonando. Sono entrambi stranieri. Sono stati subito bloccati dagli agenti e portati in questura per accertamenti sul loro conto. Nel frattempo, per fortuna, la situazione è tornata alla normalità. Sono stati controllati e perquisiti. Uno dei due aveva addosso poco più di 9 grammi di eroina e, alla fine, è stato denunciato. Da chiarire le cause che hanno portato alla lite. Non è escluso che possa essersi trattato di un diverbio sorto per motivi legati a questioni di droga. I due agli agenti che li hanno sentiti e interrogati per chiarire cosa fosse successo poco prima hanno riferito che si sarebbe trattato di un litigio per futili motivi, ma gli accertamenti sono ancora in corso.



