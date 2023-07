Doveva stare in casa, invece ha partecipato alla rissa del lungomare nord di Civitanova: 25enne in manette

CIVITANOVA - Indagini veloci, giovane in manette. La Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche in relazione all’attività di indirizzo emersa nel corso di recente Comitato Provinciale sull’Ordine e Sicurezza Pubblica, nel fine settimana ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio sull’intera costa maceratese con l’impiego dei reparti dipendenti ed il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Ancona.

La serrata e capillare attività di controllo ha consentito di individuare ed identificare diversi soggetti interessati da provvedimenti di polizia, oppure coinvolti in reati commessi sul territorio rivierasco che, all’esito di ulteriore attività di indagine, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Macerata.

In dettaglio, la scorsa notte è stato tratto in arresto un venticinquenne residente presso il condominio multietnico Hotel House di Porto Recanati che, nonostante sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in quel comune, in seno a collaterale attività di indagine condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile, è stato riconosciuto aver preso parte ad una rissa che si è verificata sul lungomare nord di Civitanova Marche la notte dello scorso 4 luglio, mentre aveva la perentoria prescrizione di permanere in casa.

Quindi, al termine degli accertamenti, supportati dalle immagini di videosorveglianza che gli attribuivano la responsabilità del fatto, insieme al recupero e sequestro degli indumenti e calzature che indossava quella notte, in ossequio alle disposizioni del Pubblico Ministero, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida ed il giudizio di rito, fissato per la mattina di oggi 10 luglio dinanzi al Tribunale di Macerata.

Un 38enne dell’alto maceratese è stato denunciato in stato di liberà per la violazione del provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Civitanova Marche dove, nonostante il divieto imposto, è stato rintracciato ed identificato mentre circolava liberamente sul lungomare.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, è stata denunciata in stato di libertà una studentessa ventiduenne recanatese che, controllata nel centro di Civitanova Marche a bordo della sua autovettura, è risultata positiva al controllo etilometrico con tasso di alcolemia pari a 1,11 g/l, mentre altre due persone, un ventiseienne fermano ed un trentaquattrenne dominicano, sono stati sanzionati con provvedimento amministrativo pari ad euro 543,00 poiché trovati alla guida dei rispettivi veicoli con tasso etilico pari o inferiore a 0,80 g/l, per tutti è scattato il ritiro della patente.

Sul fronte degli stupefacenti, è stato segnalato alla Prefettura di Macerata ex art. 75 del d.p.r. 309/90 un ventitreenne residente nella provincia maceratese trovato in possesso di circa un grammo di hashish occultato nel suo pacchetto di sigarette.

Infine, il personale specializzato del NAS di Ancona ha proceduto a controlli di due esercizi pubblici insistenti sul lungomare sud di Civitanova Marche, uno chalet ed un ristorante, in entrambi i casi sono state riscontrate inadeguatezze igienico sanitarie, mentre per il secondo anche l’omessa applicazione delle procedure di autocontrollo previste dal piano haccp, quindi è scattata la sanzione amministrativa di euro duemila e la contestuale segnalazione alla competente Autorità Sanitaria.

Nel corso dell’intero servizio sono state controllate 103 autovetture, identificate 167 persone, accertate e contestate ulteriori 23 violazioni al codice della strada, principalmente per omesso uso della cintura di sicurezza, mancata revisione, uso del telefono cellulare, guida con patente scaduta.