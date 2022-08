CIVITANOVA - Aggrediti in piazza XX Settembre da un gruppo di giovani, tre ragazzi soccorsi dopo la serata in discoteca. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili. L’episodio è avvenuto all’alba di ieri, di fronte a Palazzo Sforza. Erano circa le 5.30 quando tre ragazzi dell’Anconetano, tra i 25 e i 26 anni, uno di Ancona e due di Camerano, erano andanti a riprendere la loro auto nella principale piazza della città, dopo essere usciti da un locale sul lungomare Sud. Lì sono stati presi a parole da un gruppo di giovani, una decina di ragazzi in tutto, che ce l’avevano in particolare con uno dei tre.

Assassinato sul lungomare 11 giorni dopo Alika. La vittima accoltellata in mezzo alla strada per un regolamento di conti. Fermato un sospettato



Vecchie ruggini, secondo quanto è emerso più tardi, all’origine della lite. Dalle parole, in realtà, si è passati quasi subito alle mani. I tre dell’Anconetano, infatti, sono stati aggrediti da quel gruppo di giovani. Uno è stato picchiato e gli altri due suoi amici sono intervenuti per difenderlo, rimanendo anche loro feriti. Calci e pugni fino a quando il gruppi di giovani non si è dileguato. Alcuni ragazzi, vedendo quello che stava accadendo, sono intervenuti per soccorrere i tre dell’Anconetano. Questi ultimi, infatti, sono stati accompagnati negli uffici del commissariato di polizia, non lontano da piazza XX Settembre. I tre hanno raccontato agli agenti quello che era successo poco prima.

Feriti al volto

Erano tutti feriti al volto, uno aveva un taglio a un orecchio, e così è stato richiesto sul posto l’intervento di una ambulanza della Croce Rossa di Porto Potenza Picena. Il personale sanitario ha prestato le prime cure del caso ai ragazzi aggrediti e ora, sulla base delle testimonianze raccolte, sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia per fare luce sull’episodio, chiarirne i contorni ed individuare i responsabili dell’aggressione.

I controlli intensificati



Nonostante i controlli da parte delle forze dell’ordine siano stati intensificati dopo i recenti fatti di cronaca avvenuti a Civitanova nelle ultime settimane e considerato il periodo di Ferragosto - quando la città si anima di gente fino a notte fonda - ancora un episodio di violenza alla fine di quella che doveva essere una serata di divertimento. Lo scorso 20 luglio, alle 5 del mattino, tre ragazzi, tra i 19 e i 27 anni, due di Sarnano ed uno di Ancona, si erano presi a botte dopo aver trascorso una serata in un locale. Era spuntato anche un collo di bottiglia e il bilancio era stato di due feriti. Tutti i protagonisti della vicenda erano stati denunciati dalla polizia (emesso anche il Daspo urbano).

La notte del 6 agosto, invece, sul lungomare centro, una lite tra due gruppi di ragazzi molto giovani era degenerata: si erano presi a calci e pugni sul lungomare, in mezzo alla pista ciclabile e alla strada, per poi scappare verso via Regina Elena, a due passi dal corso. E poi i due omicidi che hanno sconvolto Civitanova. Quello del nigeriano Alika Ogorchuwku, avvenuto lo scorso 29 luglio in corso Umberto I, e quello del tunisino Rached Amri, clandestino trentenne, ucciso sul lungomare Sud la settimana scorsa.