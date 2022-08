Civitanova, sorpreso a rubare monopattino elettrico, la polizia scopre che doveva scontare 8 mesi di reclusione

CIVITANOVA - Nel corso della scorsa notte personale delle Volanti del Commissariato di Civitanova Marche ha sottoposto a controllo un uomo nordafricano intento a porre mano in modo sospetto ad un monopattino elettrico. Lo stesso, che da subito dava segni di nervosismo, è stato sottoposto a controllo personale, da cui emergeva la presenza, all’interno di uno zaino, di strumenti atti allo scasso.

I precedenti

Accompagnato agli Uffici, dopo i rilievi foto-segnaletici, è emerso che oltre ad annoverare svariati precedenti penali e di polizia, aveva a suo carico un ordine di esecuzione definitivo emesso dal Tribunale di Macerata del marzo 2022 per furto aggravato, oltre che un ulteriore ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Fermo per reati inerenti gli stupefacenti. Per il primo provvedimento, l'uomo è stato associato al carcere di Fermo, dove dovrà espiare la restante pena di mesi 8. Per l'episodio di Civitanova Marche lo straniero è stato denunciato per tentato furto oltre che per il possesso di arnesi atti allo scasso e porto abusivo di coltello.