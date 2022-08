CIVITANOVA - Una singolare coincidenza battezza l’annuncio della ripresa dei lavori alla rotatoria all’innesto della superstrada, andando ad arricchire l’ormai corposo bestiario delle audaci invasioni della Civitanova-Foligno. Ieri pomeriggio intorno alle 17, infatti, gli automobilisti che dalla Statale Adriatica si andavano ad immettere in superstrada si sono infatti trovati davanti una strana coppia.

Un ciclista, vestito di tutto punto con materiale tecnico e mountain bike all’ultimo grido, ha infatti pensato bene di pedalare lungo la strada a quattro corsie in direzione monti, come si trattasse di un sentiero qualsiasi. Ma non solo perché poco prima ad entrare in superstrada, sempre venendo dalla Adriatica, era stato un uomo a piedi, che ha preso a camminare costeggiando il guardrail per diverse centinaia di metri tra gli sguardi sorpresi e i clacson di qualche auto. Per fortuna, non si sono registrati incidenti o altri problemi di sorta, ma continua ad allungarsi la lista degli strani avvistamenti fatti negli ultimi mesi lungo la Statale 77: dalle bici ai monopattini a motore, passando per gli innumerevoli casi di auto contromano e fino ad arrivare persino all’uomo con il carretto che venne fermato nei pressi di Corridonia. La speranza è che, con l’imminente realizzazione della rotatoria, oltre a smaltire il traffico in maniera più fluida si possa dare un taglio anche a situazioni del genere.