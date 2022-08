Choc a Civitanova, colto da malore muore in spiaggia sotto gli occhi dei bagnanti

CIVITANOVA - Un bagnante nota vicino agli scogli una persona esanime e fa scattare subito i soccorsi. Ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. È morto in spiaggia, tra lo choc delle persone che in quel momento affollavano il litorale di Civitanova.

I sanitari hanno tentato di rianimarlo

I sanitari del 118 hanno fatto di tutto per strapparlo a un drammatico destino: nonostante fosse esanime hanno provato più volte a rianimarlo, ma inutilmente. L'allarme, nel tardo pomeriggio, è scattato all'altezza dello stabilimento balneare Filippo. Pare che l'uomo si trovasse privo di sensi vicino agli scogli quando un bagnante, scorgendolo, ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto anche la polizia e la capitaneria di porto.