Civitanova, buttafuori non iscritti all'albo: maxi multa a loro e ai titolari dei locali

CIVITANOVA - Costerà caro ai gestori di due locali di Civitanova l'impiego di due buttafuori non iscritti all'albo: per loro (ma anche per i dipendenti) è in arrivo una corposa multa. È solo una delle operazioni della Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche nella campagna di controllo degli ultimi giorni.

Al setaccio i locali notturni della movida civitanovese: in due distinti stabilimenti della riviera i militari hanno sorpreso due addetti ai servizi di controllo per attività di intrattenimento e spettacolo originari del maceratese che stavano lavorando come buttafuori pur essendo sprovvisti della prescritta iscrizione all’albo (licenza).

I titolari ed i buttafuori sono stati sanzionati con specifica violazione amministrativa che comporta una sanzione pecuniaria di 1600 euro ciascuno.

Daspo urbani per la rissa

Sono in corso di esecuzione le attività di notificazione di cinque misure di prevenzione personali emesse dal Questore di Macerata nei confronti di altrettanti soggetti riconosciuti dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile come responsabili della rissa verificatasi davanti ad una discoteca la notte del 4 luglio scorso sul Lungomare nord della città. I provvedimenti del divieto di accesso alle aree urbane, noto anche come DAcUr o Daspo urbano, vieterà loro di frequentare per la durata di un anno diversi locali della zona.

Le altre operazioni

Denunciato un giovane residente presso il condominio multietnico Hotel House che, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha pensato bene di uscire e andare in centro a Porto Recanati con gli amici. Risponderà del reato di evasione.

Per quanto riguarda i controlli alla circolazione stradale, sono stati effettuati numerosi accertamenti

ed elevate 31 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, quattro automobilisti sono deferiti

in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza perché sorpresi con il tasso alcolico superiore a 0,8

g/l: un quarantenne originario della provincia pisana guidava la sua Bmw con tasso pari a 1,17 g/l,

una ragazza dell’anconetano dell’età di 22 anni invece aveva un tasso di 1,82 g/l, una donna di 44

della provincia fermana conduceva la propria Nissan con grado alcolemico di 0,89 g/l, infine un

trentasettenne dell’entroterra anconetano alla guida della sua Fiat Panda ha fatto registrare un tasso

etilico di 0,88 g/l.

Sul fronte dell’attività antidroga, a Civitanova Marche un ventunenne residente a Morrovalle è stato

segnalato alla Prefettura di Macerata per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, il

ragazzo è stato controllato mentre si aggirava per le vie del centro in pieno pomeriggio di domenica

e all’esito della perquisizione è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish.

Prosegue, inoltre, senza sostal’attività di contrasto ai reati informatici. Due coniugi serbi,

rispettivamente di 24 e 25 anni residenti nella provincia di Ancona, sono stati denunciati per truffa

dai Carabinieri della Stazione di Potenza Picena perché lo scorso mese di aprile avevano pubblicato

un annuncio in vendita sulla piattaforma Marketplace di Facebook con il quale proponevano in

vendita un sassofono. Un pensionato ottantottenne del luogo, credendo nella genuinità dell’annuncio,

cadeva nel raggiro e, pur versando l’importo di 155 euro su una carta di pagamento, non ha mai

ricevuto lo strumento musicale acquistato.