PESARO Il circolo privato era stato trasformato in una discoteca: c’erano i giovani (centinaia), c’erano i dj, i buttafuori anche i barman per una notte no stop. Peccato che il circolo in quanto privato e aperto dunque sulla carta solo ai soci e ai tesserati non avesse appunto le autorizzazioni per essere anche un locale da ballo: da qui la denuncia a cui seguiranno le sanzioni amministrative che sono ancora in corso di valutazione.



La verifica



Il controllo è avvenuto nel corso di una serie di accertamenti che hanno riguardato i locali di pubblico intrattenimento da parte della divisione della polizia amministrativa della Questura, unitamente alla polizia locale e ai vigili del fuoco. Il gruppo ha effettuato del controlli presso alcune attività, tra cui anche anche a un circolo privato che aveva consentito l’ingresso indiscriminato ad un centinaio di giovani che, all’atto dell’accesso, sono stati trovati all’interno. Non solo: poliziotti e vigili del fuoco trovavano sul palco due dj che diffondevano musica da discoteca ad altissimo volume. All’interno del locale era presente un banco per somministrare bevande alcoliche con due barman che stavano servendo alcolici. Come in una vera discoteca non potevano mancare i buttafuori, che regolavano l’accesso di numerosi giovani, mentre altre due donne, all’esterno del locale, accertavano la “regolarità” degli ingressi mediante un computer portatile e provvedendo al rilascio di una drink card.



I provvedimenti



All’esito del controllo sono stati emessi provvedimenti nei confronti del titolare e di tutti gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nell’attività, ivi compresa l’agenzia investigativa presso la quale sono impiegati i due buttafuori. I fatti di reato sono stati comunicati alla competente autorità giudiziaria, mentre sono in corso di elaborazione i relativi provvedimenti amministrativi.